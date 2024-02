Xavier Jallais Galerie Gaïa – art contemporain Nantes, vendredi 2 février 2024.

Date et horaire de début et de fin : 2024-02-02 11:00 – 19:00

Gratuit : oui

Exposition de peinture. Retenir des fragments de vies, s’accrocher au vivant. Dans les plis et recoins de la matière se logent une réalité crue et un questionnement sincère. Quels sont ces morceaux de vies qui font de moi qui je suis ? Quoi prendre si je devais tout quitter ? Dans ses autoportraits, Xavier Jallais impose une contemplation troublante. Un corps qui se perd et se cache sous des architectures si fragiles faites de quelques couvertures, cartes et autres cartons. Décontextualisés et méconnaissables, ces portraits deviennent des icônes au pied desquelles les offrandes votives deviennent possibles. Une forme de sacralité laïque qui questionne notre monde. Cette perte d’identité permet l’introspection. Chaque spectateur se questionne sur ses fragments de vies à coincer au creux de ses bras. Diplômé d’un master de Conservation-Restauration des Biens Culturels à Paris 1 Panthéon-Sorbonne, Xavier Jallais a exercé la profession de conservateur-restaurateur de peintures sur toile. La rencontre avec des œuvres anciennes a marqué profondément sa manière de peintre et son approche de la figuration contemporaine. Exposition du 30 janvier au 17 février 2024 :mardi et mercredi de 15h à 19hjeudi au samedi de 11h à 19h Vernissage jeudi 1er février 2024 à partir de 18h

Galerie Gaïa – art contemporain Centre Ville Nantes 44000

02 40 48 14 91 http://www.galeriegaia.fr/ contact@galeriegaia.fr https://www.galeriegaia.fr/