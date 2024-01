Jacqueline Pécantet et Elisabeth Wadecki Galerie Gaïa – art contemporain Nantes, vendredi 12 janvier 2024.

Date et horaire de début et de fin : 2024-01-12 11:00 – 19:00

Gratuit : oui

En collaboration et en écho à l’exposition « … au détour des silences » au Passage Sainte Croix, la Galerie Gaïa a proposé aux deux artistes Jacqueline Pécantet (céramiques) et Elisabeth Wadecki (peintures) de partager avec vous toute l’étendue de leur création fragile et sensible. Exposition du 9 au 27 janvier 2024 :mardi et mercredi de 15h à 19hjeudi au samedi de 11h à 19h Vernissage jeudi 11 janvier 2024 à partir de 18h

Galerie Gaïa – art contemporain Centre Ville Nantes 44000

02 40 48 14 91 http://www.galeriegaia.fr/ contact@galeriegaia.fr https://www.galeriegaia.fr/