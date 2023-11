Art concret – Muckensturm, Dubreuil, Garibbo, Jouët et Popet Galerie Gaïa – art contemporain Nantes, 23 novembre 2023, Nantes.

2023-11-23

Horaire : 11:00 19:00

Gratuit : oui

L’art concret, c’est avant tout un langage pictural strictement non-figuratif. Ce sont des lignes, des formes et des couleurs : un vocabulaire graphique accessible à tous. Une œuvre concrète résulte d’une construction simple et contrôlable, un protocole créatif qui répond à un principe géométrique que s’impose l’artiste. Elle se libère de la représentation du monde qu’elle simplifie à l’extrême en lignes, courbes et angles droits. Une pratique qui s’éloigne du sensible, sans autre référence qu’elle-même. Et oui un carré reste un carré. Parfois, ce protocole est perturbé, la rigueur est détournée pour laisser place non sans humour à une utopie, subversive. Les 5 artistes présentés à la Galerie Gaïa s’inscrivent dans la filiation de l’art concret, chacun avec des systèmes de créations qui leur sont propres. Pierre Muckensturm utilise l’Entasis et ses variations souvent riches d’humour. Alberte Garibbo questionne le noir, ses enchantements et ses subtilités. Le carré devient la source d’inspiration et de référence des créations d’Yves Popet, il est utilisé pour sa simplicité et sa capacité de transformation. Michel Jouët s’intéresse à la ligne et au volume. Quant à Jean-Francois Dubreuil, ce sont les unes de presse qu’il essentialise et fait système géométrique. Exposition du 14 novembre au 2 décembre 2023 :mardi et mercredi de 15h à 19hjeudi au samedi de 11h à 19h Vernissage samedi 18 novembre 2023 à partir de 11h (en présence des artistes)

Galerie Gaïa – art contemporain Centre-ville Nantes 44000

02 40 48 14 91 http://www.galeriegaia.fr/ contact@galeriegaia.fr https://www.galeriegaia.fr/