Kaaien – Exposition de Didier Engels – Festival QPN : Transformation Galerie Gaïa – art contemporain Nantes, 26 octobre 2023, Nantes.

2023-10-26

Horaire : 11:00 19:00

Gratuit : oui

Didier Engels est un photographe autodicate belge qui commence son travail photographique avec les séries « Dry Dock » et « Kaaien » en 2015. Entrepreneur pendant 25 ans, son œil s’est formé à la matière et aux couleurs du textile.La photographie est un médium technique mais encore faut-il savoir regarder ! Et aimer regarder où que l’on soit.Didier Engels aime les zones portuaires, Anvers, Hambourg, Rotterdam, Zeebruge où il a grandi et même été docker.L’évidence et le choc esthétique sont arrivés à Lorient face à une épave. Oxydation, sédimentation, lignes et nuanciers de couleurs. Depuis Didier Engels sait qu’il a besoin de trouver ces couleurs et cette matière, la tôle oxydée des cargos, les jeux de couleurs des containers qui se patinent et explosent à la lumière.Didier Engels est soit perché dans les airs à la traque du cargo qui offrira le patchwork de couleurs le plus nébuleux, soit niché au milieu des montagnes de containers en quête du plus bel imbroglio de containers. « Je vois des choses que les autres ne voient pas. Beaucoup de gens photographient des containers, mais personne ne le fait de cette façon. »Ces images capturées se transforment en trompe l’œil, dans une esthétique toute assumée, où les lignes et les couleurs vibrent subtilement. Exposition du 17 octobre au 4 novembre 2023 :mardi et mercredi de 15h à 19hjeudi au samedi de 11h à 19h Vernissage jeudi 19 octobre 2023 à 18h Dans le cadre de la 27e édition de la Quinzaine Photographique Nantaise : Transformation

Galerie Gaïa – art contemporain Centre-ville Nantes 44000

02 40 48 14 91 http://www.galeriegaia.fr/ contact@galeriegaia.fr