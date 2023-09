Toma-L – Exposition de Lithographies Galerie Gaïa – art contemporain Nantes, 19 septembre 2023, Nantes.

2023-09-19 Exposition du 19 septembre au 7 octobre 2023 :Mardi, mercredi de 15h à 19hJeudi, vendredi, samedi de 11h à 19h Vernissage jeudi 21 septembre 2023 à partir de 17h

Horaire : 15:00 19:00

Quand Toma-L s’immerge dans une nouvelle pratique comme la lithographie, il s’impose un temps exclusif pour apprendre de ses mains. « Je me nourris des gestes de mes maîtres ». L’alchimie commence en 2017 à l’imprimerie d’art Idem (Montparnasse) et se poursuit avec une fascination pour l’encrage sur la pierre au MAI (Musée Atelier Imprimerie de Nantes). « Il y a de la chimie, voire de l’alchimie dans cette discipline (…) Ici l’accident confère à la singularité. Chaque geste même exécuté de façon sériel est une expérience, une exploration sans cesse renouvelée ». Ainsi chaque tirage effectué révèle son caractère unique et si précieux. Dans cette exposition dédiée à la lithographie, Toma-L provoque encore plus ce trouble, en nous proposant des variations picturales à partir de la lithographie nommée « Cotton size black ». En réinventant en permanence son geste, Toma-L trahit consciencieusement sa peinture, pour mieux lui revenir. Un retour à l’âge de la pierre encrée.

Galerie Gaïa – art contemporain Centre-ville Nantes 44000

