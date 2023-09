Incertitudes – Exposition – Du 22/9 au 24/11 galerie Frontière$ Hellemmes Catégories d’Évènement: Hellemmes

Nord Incertitudes – Exposition – Du 22/9 au 24/11 galerie Frontière$ Hellemmes, 22 septembre 2023, Hellemmes. Incertitudes – Exposition – Du 22/9 au 24/11 22 septembre – 23 novembre galerie Frontière$ La Galerie Frontière$ présente, du 22 septembre au 24 novembre, du mardi au vendredi, de 14 à 17h, Incertitudes, d’Anna Katharina Scheidegger

Vernissage : Vendredi 22 Septembre à partir de 17h – Performance THE GLACIERS LOVE SONG à 19h

