Cher Exposition des toiles de Catherine Spitz de Mareuil Galerie François Ier Aubigny-sur-Nère, 16 septembre 2023, Aubigny-sur-Nère. Exposition des toiles de Catherine Spitz de Mareuil 16 et 17 septembre Galerie François Ier Une des plus remarquables maisons à pans de bois d’Aubigny vous ouvre ses portes pour découvrir les œuvres de Catherine Spitz de Mareüil, peintre.

L’artiste, présente lors de ce week-end, fera découvrir ses œuvres, ses inspirations et les techniques employées.

Tout au long du week-end, réalisation d’une œuvre participative en présence de l’artiste. Galerie François Ier 1 rue du Bourg Coutant 18700 Aubigny-sur-Nère Aubigny-sur-Nère 18700 Cher Centre-Val de Loire 02 48 81 50 06 https://www.aubigny.net/ https://www.facebook.com/GalerieFrancois1er Cette maison du XVIe siècle accueille des expositions chaque saison. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T10:30:00+02:00 – 2023-09-16T18:30:00+02:00

