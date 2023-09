Une artiste à la Galerie Galerie François 1er Aubigny-sur-Nère, 23 septembre 2023, Aubigny-sur-Nère.

Aubigny-sur-Nère,Cher

Catherine Spitz de Mareüil peint en présence du public, au cœur de l’exposition..

2023-09-23 fin : 2023-09-23 17:00:00. .

Galerie François 1er

Aubigny-sur-Nère 18700 Cher Centre-Val de Loire



Catherine Spitz de Mareüil paints in the presence of the public, at the heart of the exhibition.

Catherine Spitz de Mareüil pinta en presencia del público, en el corazón de la exposición.

Catherine Spitz de Mareüil malt in Anwesenheit des Publikums, im Herzen der Ausstellung.

