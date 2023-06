Je me suis approchée d’une pierre, je l’ai écoutée me parler Galerie F. Senlis Senlis Catégories d’Évènement: Oise

Senlis Je me suis approchée d’une pierre, je l’ai écoutée me parler Galerie F. Senlis, 10 juin 2023, Senlis. Je me suis approchée d’une pierre, je l’ai écoutée me parler Samedi 10 juin, 11h00 Galerie F. Entrée libre Dès samedi 10 juin jusqu’au 2 septembre 2023, la Galerie F. vous invite à vous immiscer dans les compositions d’archives et les investigations plastiques de Marie Hervé et Elsa Martinez et de leur duo Sand of Noises, au sein de l’exposition « Je me suis approchée d’une pierre, je l’ai écoutée me parler ». Galerie F. 27 RUE SAINT-PIERRE, SENLIS Senlis 60300 Oise Hauts-de-France [{« type »: « email », « value »: « be@galeriefrancoise.com »}, {« type »: « phone », « value »: « 0788721568 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-10T11:00:00+02:00 – 2023-06-10T19:00:00+02:00

