Exposition – Je lui ai volé cet instant et je le rends à l’éternité 21 janvier – 24 février Galerie F.

Entrée libre

Galerie F. 27 RUE SAINT-PIERRE, SENLIS Senlis 60300 Oise Hauts-de-France

La Galerie F. est heureuse de présenter la première exposition personnelle de l’artiste Wilfrid Guérin « Je lui ai volé cet instant et je le rends à l’éternité ». Celle-ci nous ouvre les portes d’un monde intime et volatile exaltant la fragilité de l’instant. Tout au long du récit, portraits et autoportraits nous invitent à une approche sensible, haptique du dessin, nous plongeant dans l’épaisseur de matières pulvérulentes. La profondeur du fusain d’un côté et la légèreté du pastel de l’autre.

« J’aime l’idée que le dessin puisse maculer vos doigts et qu’il vive de l’un à l’autre, sans fin. J’aime l’idée d’une couleur qui vole au risque de disparaître »

Issu d’un milieu où l’art n’avait pas sa place, Wilfrid Guérin apprend en autodidacte. Dès le plus jeune âge, l’artiste est animé par cette énergie créatrice, dessinant, peignant, partout et sur toute sorte de supports récoltés, à l’exception de la feuille de papier. Après des années d’essais, de recherches et d’expérimentations, il se tourne vers le dessin, dans un premier temps le fusain puis le pastel, captant proches et inconnus au sein de portraits saisissants, constamment tentés par l’effacement.

Je lui ai volé cet instant et je le rends à l’éternité » chemine entre ces portraits, entre ces instants fragiles et fugitifs captés et retranscrits par des techniques volatiles. Wilfrid Guérin les a immortalisés, non pas pour figer « mais bien pour les partager » confie l’artiste, « parce que s’ils n’étaient pas protégés par un verre, ils se retrouveraient, [il] l’espère sur toutes les mains et se transmettraient d’une personne à une autre. » Et c’est au cœur de la Galerie F. que l’artiste décide de partager cet intime pour la première fois avec le grand public.

Venez, vous vous en souviendrez !



