Exposition « Vivre le beau et s’en souvenir tous les jours » – Galerie F 1 décembre 2022 – 13 janvier 2023 Galerie F. Entrée libre

Quelques semaines avant les fêtes de fin d’année, la Galerie F présente « Vivre le beau et s’en souvenir tous les jours », une exposition ouverte du 01 décembre 2022 au 14 janvier 2023, au 27 rue Saint-Pierre à Senlis.

À travers peinture, dessin, pastel, sculpture, photographie, la Galerie F vous invite à découvrir ou redécouvrir les travaux des artistes qu’elle soutient et à vous laisser transporter par leurs mondes enchanteurs. Petits, moyens, grands formats, l’ensemble des œuvres exposées sont proposées à la vente à des prix allant de 15 à 3 500 €, des idées de cadeaux accessibles et variées, offrant la possibilité à chacun de « vivre le beau et [de] s’en souvenir ».

Venez, vous vous en souviendrez !

Galerie F. 27 rue Saint-Pierre Senlis Senlis 60300 Oise Hauts-de-France [{« type »: « email », « value »: « be@galeriefrancoise.com »}, {« type »: « phone », « value »: « +33 7 88 72 15 68 »}, {« type »: « link », « value »: « https://galeriefrancoise.com/fr/ »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.instagram.com/francoisegallery/ »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-12-01T11:00:00+01:00 – 2022-12-01T19:00:00+01:00

2023-01-13T11:00:00+01:00 – 2023-01-13T19:00:00+01:00

exposition galerie

Affiche de l’exposition VIVRE LE BEAU ET S’EN SOUVENIR TOUS LES JOURS – GALERIE F