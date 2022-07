Visite commentée « Les glaciers à la loupe » Galerie Eurêka Chambéry Catégories d’évènement: Chambéry

Savoie

Visite commentée « Les glaciers à la loupe » Galerie Eurêka, 17 septembre 2022, Chambéry. Visite commentée « Les glaciers à la loupe » Samedi 17 septembre, 15h15 Galerie Eurêka

Gratuit, sans réservation

Visite commentée de l’exposition « Glaciers, une aventure scientifique » par un animateur scientifique Galerie Eurêka 150, rue de la République, 73000 Chambéry, Savoie, Auvergne-Rhône-Alpes Chambéry 73000 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes Accès libre.

04 79 60 04 25 http://www.chambery.fr/galerie.eureka Centre de culture scientifique technique et industrielle. Laissez-vous entraîner dans une expédition qui ne vous laissera pas de glace ! Des premières explorations aux défis environnementaux actuels, en passant par le fonctionnement des glaciers, entrez dans l’univers de ces géants de glace et découvrez la fascinante aventure scientifique autour de ces éléments naturels.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-09-17T15:15:00+02:00

2022-09-17T16:00:00+02:00 Galerie Eurêka

Détails Catégories d’évènement: Chambéry, Savoie Autres Lieu Galerie Eurêka Adresse 150, rue de la République, 73000 Chambéry, Savoie, Auvergne-Rhône-Alpes Ville Chambéry Age minimum 8 Age maximum 99 lieuville Galerie Eurêka Chambéry Departement Savoie

Galerie Eurêka Chambéry Savoie https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/chambery/

Visite commentée « Les glaciers à la loupe » Galerie Eurêka 2022-09-17 was last modified: by Visite commentée « Les glaciers à la loupe » Galerie Eurêka Galerie Eurêka 17 septembre 2022 Chambéry Galerie Eurêka Chambéry

Chambéry Savoie