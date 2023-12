Exposition de Peinture Galerie Ephémère Saint-Cast-le-Guildo, 23 décembre 2023, Saint-Cast-le-Guildo.

Saint-Cast-le-Guildo Côtes-d’Armor

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2023-12-23 15:00:00

fin : 2024-01-07 19:00:00

.

« Ce que le tableau représente ? Cela dépend de celui qui le regarde » James Abbott McNeill Whistler

Peintre autodidacte né en 1970, Romain GARNIER, vit à Saint-Cast-le-Guildo

Chef d’entreprise pendant 19 ans, il réalise sa 1ère toile en 2014 avec des outils de maçon (langue de chat, truelle, spatule,…). Depuis début 2022, il se consacre pleinement à la création. Ses premières toiles, inspirées de Mondrian, sont très géométriques avec des accords colorés simples et élégants, puis il s’oriente vers des œuvres non figuratives où il expérimente de nouvelles techniques

(grattage, lavage, brûlage, report …).

Il teste la peinture en spray ce qui offre des compositions plus radicales

où le geste est plus rythmé et spontané, les couleurs se heurtent et se mêlent

laissant entrevoir un imaginaire abstrait où chacun peut y trouver un peu de lui-même.

Ses tableaux sont dépourvus de titre, afin d’éviter toute mainmise du cartel sur l’imaginaire du spectateur.

La recherche d’expérimentation dans les textures, les assemblages de couleurs sont les matières premières de sa peinture. Il privilégie l’intuition, la sensibilité et l’émotion avec une part de hasard. « J’aime être surpris par mes œuvres »

Parallèlement à la peinture, RG , crée des compositions de mosaïque avec des ardoises naturelles. Ces compositions très géométriques, reflètent un esprit somme toute cartésien antagoniste avec ses créations abstraites de peinture.

.

Galerie Ephémère Rue Primauguet

Saint-Cast-le-Guildo 22380 Côtes-d’Armor Bretagne



Mise à jour le 2023-12-21 par Dinan-Cap Fréhel Tourisme