Lac Yannick : Art du Crochet Galerie Éphémère de Bourges Bourges, 31 juillet 2023, Bourges.

Bourges,Cher

Madame LAC Yannick revient pour la 3ème année consécutive s’installer pour 2 semaines dans la Boutique « Les Éphémères de Bourges ».

2023-07-31 fin : 2023-08-12 . EUR.

Galerie Éphémère de Bourges

Bourges 18000 Cher Centre-Val de Loire



Madame LAC Yannick returns for the 3rd consecutive year to set up store for 2 weeks at « Les Éphémères de Bourges »

Madame LAC Yannick vuelve por tercer año consecutivo para instalarse durante 2 semanas en « Les Éphémères de Bourges »

Frau LAC Yannick kehrt im dritten Jahr in Folge zurück, um sich für zwei Wochen in der Boutique « Les Éphémères de Bourges » niederzulassen

Mise à jour le 2023-07-17 par BIT MEHUN SUR YEVRE