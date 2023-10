[Exposition bijoux] Christine Rivault & Edouard Murat Galerie Edouard M Varengeville-sur-Mer, 9 septembre 2023, Varengeville-sur-Mer.

Varengeville-sur-Mer,Seine-Maritime

La Galerie Edouard M, accueille une très belle exposition de bijoux. Vous trouverez les créations de Christine Rivault et d’Edouard Murat..

Vendredi 2023-09-09 15:00:00 fin : 2023-10-14 19:00:00. .

Galerie Edouard M

Varengeville-sur-Mer 76119 Seine-Maritime Normandie



Galerie Edouard M, hosts a beautiful jewelry exhibition. You’ll find creations by Christine Rivault and Edouard Murat.

La Galería Edouard M acoge una magnífica exposición de joyas. Encontrará creaciones de Christine Rivault y Edouard Murat.

In der Galerie Edouard M, findet eine sehr schöne Schmuckausstellung statt. Sie finden hier die Kreationen von Christine Rivault und Edouard Murat.

Mise à jour le 2023-09-30 par Normandie Tourisme / Attitude Manche