Atelier couture – Galerie Zéro Déchet Galerie du Zéro Déchet Nantes, mercredi 27 mars 2024.

Date et horaire de début et de fin : 2024-03-27 14:00 – 17:00

Gratuit : non PayantInscriptions sur helloasso.com Adulte

Venez participer à notre atelier de couture à La Galerie du Zéro Déchet ! Plongez dans l’univers de la couture en confectionnant diverses créations (des sachets de thé, des pochons réutilisables ou sacs à vrac, des pochettes à savon, des cotons lavables…). Ces ateliers sont accessibles aux débutants et débutantes, adultes ! Chaque atelier dure entre 1h45 et 2h30 et débute à partir de 14h les 2e et 4e mercredis du mois. Venez partager des savoir-faire et des idées dans une ambiance conviviale et engagée !

Galerie du Zéro Déchet Centre Ville Nantes 44000

0787062401 https://lagalerieduzerodechet.fr/les-evenements/?oaq%5Bwhat%5D=%23public&oaq%5Border%5D=upcoming