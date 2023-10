Repair Café Sèvres – Journées Nationales de la Réparation Galerie du Théatre, Salle Jupiter, Rue des Combattants d’Afrique du Nord Sèvres, 21 octobre 2023, Sèvres.

Repair Café Sèvres – Journées Nationales de la Réparation Samedi 21 octobre, 14h00 Galerie du Théatre, Salle Jupiter, Rue des Combattants d’Afrique du Nord

Réparer ensemble, c’est l’idée des Repair Cafés dont l’entrée est ouverte à tous. Outils et matériel sont disponibles à l’endroit où est organisé le Repair Café, pour faire toutes les réparations possibles et imaginables. Meubles, appareils électriques, bicyclettes, objets utiles, jouets, et autres. D’autre part sont présents dans le Repair Café des experts bénévoles, qui ont une connaissance et une compétence de la réparation dans toutes sortes de domaines.

On y apporte des objets en mauvais état qu’on a chez soi. Et on se met à l’ouvrage avec les gens du métier. Il y a toujours quelque chose à apprendre au Repair Café. Ceux qui n’ont rien à réparer prennent un café ou un thé, ou aident à réparer un objet appartenant à un autre.

Chaque année, six ateliers de réparation sauvent de la déchèterie environ 2/3 des objets en panne.

Galerie du Théatre, Salle Jupiter, Rue des Combattants d’Afrique du Nord 92310 Sèvres Sèvres 92310 Les Bruyères Hauts-de-Seine Île-de-France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-21T14:00:00+02:00 – 2023-10-21T17:00:00+02:00

©_Antoine_Meyssonnier – Repair Café Sèvres