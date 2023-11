Semaine Européenne de la Réduction des déchets Galerie du réemploi Naintré, 22 novembre 2023, Naintré.

Semaine Européenne de la Réduction des déchets Mercredi 22 novembre, 14h00 Galerie du réemploi Entrée libre, prix libre pour la fabrication de produits ménagers

En partenariat avec Espri’ Kolibri, Le Ressort vous propose de venir à la recyclerie pour une animation autour du compostage et des toilettes sèches avec Hugo ; ainsi qu’un atelier produits ménagers maison avec Candice : venez fabriquer votre lessive et votre crème à récurer !

Et si vous êtes partant Dorian et Candice vous proposerons également des jeux de société : « La famille presque zéro déchet », et « Climat Tic Tac », des jeux signés Bioviva pour sensibiliser sur la réduction des déchets, vers une consommation plus responsable.

Galerie du réemploi 10 rue Denis Papin 86530 Naintré Naintré 86530 Vienne Nouvelle-Aquitaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-22T14:00:00+01:00 – 2023-11-22T18:00:00+01:00

