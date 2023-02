Café Réparation Galerie du réemploi Naintré Catégories d’Évènement: Naintré

Vous avez un objet cassé ou qui ne fonctionne plus ? Réparons-le ensemble dans la convivialité. Galerie du réemploi 10 rue Denis Papin 86530 Naintré Naintré 86530 Vienne Nouvelle-Aquitaine Une chaussette à recoudre ? Une cafetière qui ne fait plus de café ? Un meuble à recoller ? Un vélo qui déraille ? Un ordinateur qui déraille ? Le café réparation est le lieu idéal pour lutter contre l’obsolescence programmée, l’amoncellement des déchets et leurs conséquences environnementales et humaines, en plus de permettre de passer un bon moment en toute convivialité. Le café réparation est gratuit et ouvert à tous ! Le Samedi 11 mars 2023 entre 10h et 17h à La Galerie du Réemploi (recyclerie) – 10 rue Denis Papin à Naintré.

2023-03-11T10:00:00+01:00

2023-03-11T17:00:00+01:00

