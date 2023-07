Exposition Maaimura et Ctyss Galerie du Presbytère Haut Saint-Avit-Sénieur, 18 juillet 2023, Saint-Avit-Sénieur.

Saint-Avit-Sénieur,Dordogne

L’association AsasArts est heureuse de vous accueillir lors de l’exposition de Inna Maaimura et ctyss.

Retrouvez l’exposition MAAIMURA – et – CTYSS du 18 au 30 juillet 2023 : Peinture – photographie – lecture. De 14h00 à 18h00 du mardi au dimanche premier étage de la Galerie du Presbytère de Saint Avit Sénieur. Venez écouter et partager un moment de lecture autour de textes d’auteurs et d’artistes invités les vendredi 21 juillet 2023, mercredi 26 juillet 2023 à 18h30 – salle du presbytère.

L’association AsasArts vous souhaite une belle saison culturelle; au plaisir de vous rencontrer lors de nos évènements..

2023-07-18 fin : 2023-07-30 18:00:00. .

Galerie du Presbytère Haut

Saint-Avit-Sénieur 24440 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



The AsasArts association is delighted to welcome you to the exhibition by Inna Maaimura and ctyss.

See the MAAIMURA – et – CTYSS exhibition from July 18 to 30, 2023: Painting – photography – reading. From 2:00 pm to 6:00 pm, Tuesday to Sunday, second floor of the Galerie du Presbytère in Saint Avit Sénieur. Come and listen to and share a moment of reading around texts by invited authors and artists on Friday July 21, 2023, Wednesday July 26, 2023 at 6:30pm – salle du presbytère.

The AsasArts association wishes you a wonderful cultural season; we look forward to meeting you at our events.

La asociación AsasArts se complace en darle la bienvenida a la exposición de Inna Maaimura y ctyss.

Descubra la exposición MAAIMURA – et – CTYSS del 18 al 30 de julio de 2023: Pintura – fotografía – lectura. De 14:00 a 18:00 de martes a domingo, en la primera planta de la Galerie du Presbytère de Saint Avit Sénieur. Venga a escuchar y compartir un momento de lectura a partir de textos de autores y artistas invitados el viernes 21 de julio de 2023 y el miércoles 26 de julio de 2023 a las 18:30 h en la Sala del Presbiterio.

La asociación AsasArts le desea una magnífica temporada cultural; esperamos verle en nuestros eventos.

Der Verein AsasArts freut sich, Sie bei der Ausstellung von Inna Maaimura und ctyss begrüßen zu dürfen.

Die Ausstellung MAAIMURA – et – CTYSS ist vom 18. bis 30. Juli 2023 zu sehen: Malerei – Fotografie – Lesung. Von 14.00 bis 18.00 Uhr von Dienstag bis Sonntag erster Stock der Galerie des Presbyteriums von Saint Avit Sénieur. Hören und teilen Sie einen Moment der Lesung rund um Texte von eingeladenen Autoren und Künstlern am Freitag, 21. Juli 2023, Mittwoch, 26. Juli 2023 um 18.30 Uhr – Saal des Pfarrhauses.

Der Verein AsasArts wünscht Ihnen eine schöne kulturelle Saison und freut sich darauf, Sie bei unseren Veranstaltungen zu treffen.

