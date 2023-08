Exposition de peintures de Cabou Galerie du Port La Ciotat, 22 août 2023, La Ciotat.

La Ciotat,Bouches-du-Rhône

Cabou (Catherine Bourdeau) vous invite à admirer une vingtaine de ses toiles (peinture à l’huile sur toile de lin). Les thèmes de l’exposition sont le voyage, les paysages et l’imaginaire..

2023-08-22 fin : 2023-09-03 . .

Galerie du Port Quai Ganteaume

La Ciotat 13600 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Cabou (Catherine Bourdeau) invites you to admire around twenty of her paintings (oil on linen). The themes of the exhibition are travel, landscapes and the imaginary.

Cabou (Catherine Bourdeau) le invita a admirar una veintena de sus pinturas (óleo sobre lino). Los temas de la exposición son los viajes, los paisajes y lo imaginario.

Cabou (Catherine Bourdeau) lädt Sie ein, zwanzig ihrer Gemälde (Ölgemälde auf Leinwand) zu bewundern. Die Themen der Ausstellung sind Reisen, Landschaften und Imagination.

