Visite Focus – Sur les pas de Léon David
Samedi 14 octobre, 15h30
Galerie du Park Hotel

Dans le prolongement de la visite de l'exposition, découvrez les réalisations de l'architecte Léon David au cours d'une balade architecturale commentée par une guide conférencière du service Patrimoine.

Galerie du Park Hotel
Avenue Maréchal Foch, 83400 Hyères

Le Grimm's Park Hotel ouvre en 1866 avec 80 chambres. L'architecte Joseph Gasquet remanie totalement l'ancienne maison Filhe-Farnous, bastide de la fin du XVIIIe siècle, elle même bâtie à l'emplacement des anciens « Jardins du Roy », qui fournissaient Versailles en agrumes.

Dans l’entre-deux-guerres, le Grimm’s Park Hotel devenu le Park Hotel se dote d’une élégante rotonde, couverte d’un dôme à verrière zénithale.

La Galerie du Park Hotel, lieu d’expositions temporaires inauguré en 2023, correspond à l’ancienne salle d’honneur du lieu.

La Galerie du Park Hotel, lieu d'expositions temporaires inauguré en 2023, correspond à l'ancienne salle d'honneur du lieu.

Le bâtiment accueille aujourd'hui les archives municipales, le conservatoire à rayonnement régional TPM, l'École municipale d'arts et l'Office de Tourisme.

