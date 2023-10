Visite commentée de l’exposition Léon David, architecte à Hyères Galerie du Park Hotel Hyères Catégories d’Évènement: Hyères

Stéphane Boudin-Lestienne, commissaire de l'exposition, retracera pour vous la carrière de Léon David, grâce à son étude du fonds David conservé aux Archives municipales ainsi qu'à ses recherches sur le terrain.

Le Grimm's Park Hotel ouvre en 1866 avec 80 chambres. L'architecte Joseph Gasquet remanie totalement l'ancienne maison Filhe-Farnous, bastide de la fin du XVIIIe siècle, elle même bâtie à l'emplacement des anciens « Jardins du Roy », qui fournissaient Versailles en agrumes.

Dans l’entre-deux-guerres, le Grimm’s Park Hotel devenu le Park Hotel se dote d’une élégante rotonde, couverte d’un dôme à verrière zénithale.

La Galerie du Park Hotel, lieu d’expositions temporaires inauguré en 2023, correspond à l’ancienne salle d’honneur du lieu.

Le bâtiment accueille aujourd'hui les archives municipales, le conservatoire à rayonnement régional TPM, l'École municipale d'arts et l'Office de Tourisme.

