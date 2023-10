Exposition Léon David, architecte à Hyères de 1906 à 1956 Galerie du Park Hotel Hyères Catégories d’Évènement: Hyères

Var Exposition Léon David, architecte à Hyères de 1906 à 1956 Galerie du Park Hotel Hyères, 14 octobre 2023, Hyères. Exposition Léon David, architecte à Hyères de 1906 à 1956 Samedi 14 octobre, 10h00, 14h00 Galerie du Park Hotel Entrée libre En 2020, le fils de l’architecte Léon David, Émile David, lui-même architecte, fait don à la ville d’Hyères des archives de son père, soit de plus de 5300 documents graphiques. Ce don permet enfin de reconstituer la carrière de cet homme originaire de l’Est de la France, installé dans le Var pour des raisons de santé. Profondément amoureux de son pays d’adoption, il y construisit des bâtiments adaptés à son climat, à ses matériaux, à son langage rude et terrien. Au final, il apposa sa signature sur près d’une centaine d’édifices dont beaucoup s’avèrent remarquables. En passant de l’éclectisme des premières années au régionalisme de l’entredeux-guerres jusqu’aux immeubles modernistes des années 1950, le fonds Léon David raconte aussi l’évolution d’un paysage dans une époque de changements rapides. Galerie du Park Hotel Avenue Maréchal Foch, 83400 Hyères Hyères 83400 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur 04 94 00 78 80 https://hyeres.fr/monuments-et-sites Le Grimm’s Park Hotel ouvre en 1866 avec 80 chambres. L’architecte Joseph Gasquet remanie totalement l’ancienne maison Filhe-Farnous, bastide de la fin du XVIIIe siècle, elle même bâtie à l’emplacement des anciens « Jardins du Roy », qui fournissaient Versailles en agrumes.

Dans l’entre-deux-guerres, le Grimm’s Park Hotel devenu le Park Hotel se dote d’une élégante rotonde, couverte d’un dôme à verrière zénithale.

La Galerie du Park Hotel, lieu d’expositions temporaires inauguré en 2023, correspond à l’ancienne salle d’honneur du lieu.

Le bâtiment accueille aujourd’hui les archives municipales, le conservatoire à rayonnement régional TPM, l’École municipale d’arts et l’Office de Tourisme. Accès PMR depuis la rue du Maréchal Foch Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-14T10:00:00+02:00 – 2023-10-14T13:00:00+02:00

2023-10-14T14:00:00+02:00 – 2023-10-14T17:00:00+02:00 Ville d’Hyères Détails Catégories d’Évènement: Hyères, Var Autres Lieu Galerie du Park Hotel Adresse Avenue Maréchal Foch, 83400 Hyères Ville Hyères Departement Var Lieu Ville Galerie du Park Hotel Hyères latitude longitude 43.119592;6.130896

Galerie du Park Hotel Hyères Var https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/hyeres/