40ème Salon d’Automne Galerie du Parc Port-Jérôme-sur-Seine, 4 novembre 2023, Port-Jérôme-sur-Seine.

Port-Jérôme-sur-Seine,Seine-Maritime

La Galerie du Parc vous souhaite de belles vacances de la Toussaint!!

Et vous invite à nous retrouver le 4 novembre 2023 pour notre prochaine exposition.

Le 40ème salon d’automne, le peintre havrais Jean Pierre Germain il sera entouré lors de cette exposition par de très nombreux artistes peintre et sculpteur, plus de 70!

On vous attend nombreux !.

Vendredi 2023-11-04 14:30:00 fin : 2023-12-17 18:00:00. .

Galerie du Parc Rue Edmond de Lillers

Port-Jérôme-sur-Seine 76330 Seine-Maritime Normandie



La Galerie du Parc wishes you a wonderful All Saints’ Day vacation!

And invites you to join us on November 4, 2023 for our next exhibition.

The 40th Salon d’Automne will feature Le Havre painter Jean Pierre Germain, who will be joined by over 70 other painters and sculptors

We look forward to seeing you there!

La Galerie du Parc le desea unas felices fiestas de Todos los Santos

Le esperamos el 4 de noviembre de 2023 para nuestra próxima exposición.

El 40º Salón de Otoño, el pintor de Le Havre Jean Pierre Germain estará rodeado durante esta exposición de numerosos pintores y escultores, ¡más de 70!

¡Esperamos verle allí!

Die Galerie des Parks wünscht Ihnen schöne Allerheiligenferien!

Und lädt Sie ein, uns am 4. November 2023 zu unserer nächsten Ausstellung zu besuchen.

Der Maler Jean Pierre Germain aus Le Havre wird während dieser Ausstellung von zahlreichen Malern und Bildhauern umgeben sein, über 70 an der Zahl!

Wir erwarten Sie zahlreich!

Mise à jour le 2023-10-23 par Normandie Tourisme / Attitude Manche