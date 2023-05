Exposition Michèle Taupin Galerie du Parc, 27 mai 2023, Port-Jérôme-sur-Seine.

Port-Jérôme-sur-Seine,Seine-Maritime

Nouvelle exposition à la Galerie du Parc de Port-Jérôme-sur-Seine !

Michèle Taupin, artiste peintre, y expose ses toiles..

Vendredi 2023-05-27 à 14:30:00 ; fin : 2023-07-30 18:00:00. .

Galerie du Parc Rue Edmond de Lillers

Port-Jérôme-sur-Seine 76330 Seine-Maritime Normandie



New exhibition at the Galerie du Parc of Port-Jérôme-sur-Seine !

Michèle Taupin, painter, exhibits her paintings.

Nueva exposición en la Galerie du Parc de Port-Jérôme-sur-Seine

Michèle Taupin, pintora, expone sus cuadros.

Neue Ausstellung in der Galerie du Parc in Port-Jérôme-sur-Seine!

Die Malerin Michèle Taupin stellt dort ihre Gemälde aus.

Mise à jour le 2023-05-23 par Normandie Tourisme / Seine-Maritime Attractivité