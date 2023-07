Prière de toucher en musique Galerie du Musée des Beaux-Arts de Bordeaux Bordeaux Catégories d’Évènement: Bordeaux

Gironde Prière de toucher en musique Galerie du Musée des Beaux-Arts de Bordeaux Bordeaux, 6 janvier 2024, Bordeaux. Prière de toucher en musique Samedi 6 janvier 2024, 15h00, 16h00, 17h00 Galerie du Musée des Beaux-Arts de Bordeaux Performance L’exposition Prière de toucher ! L’Art et la Matière (2 juin 2023-7 janvier 2024) permet d’entrer en contact physique avec les reproductions de grands chefs-d’œuvre de la sculpture des musées français. Le public voyant (les yeux bandés) ou malvoyant touche ces sculptures, notamment la célèbre Rieuse de Carpeaux. Un programme musical (Donizetti, Falla, Ravel…) accompagne cette découverte sensorielle. En partenariat avec le Musée des Beaux-Arts de Bordeaux Billetterie du musée musba-bordeaux.fr En savoir plus Galerie du Musée des Beaux-Arts de Bordeaux Bordeaux Bordeaux 33000 Mériadeck Gironde Nouvelle-Aquitaine Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

