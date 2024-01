Galerie du Haut Pavé Exposition Marie Aimée FATTOUCHE Galerie du Haut Pavé Paris, mardi 16 janvier 2024.

Du mardi 16 janvier 2024 au samedi 10 février 2024 :

mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi

de 14h30 à 18h30

.Tout public. gratuit

Marie-Aimée Fattouche (née en 1991) vit et travaille en Seine-Saint-Denis, France.

Son travail a été exposé dans de nombreuses institutions, notamment à la Hockney Gallery (2018) et plus récemment au Musée d’art moderne et contemporain de Saint- Étienne dans le cadre de l’exposition collective GLOBALISTO curaté par Mo Laudi (juin à octobre 2022). En janvier 2024, elle présente son exposition personnelle NOUS INFINIR MON AMOUR à la Galerie du Haut-Pavé. Cette exposition à Paris est sa première exposition seule dans une Galerie Associative la Galerie du Haut Pavé.

En conjuguant l’infini à l’infinitif, Marie Aimée Fattouche invite à une déambulation intime au coeur de ce travail de recherche mécanique qu’elle a initié voilà bientôt deux ans.

Dans cet espace sanctuarisé délibérément inspiré des salles hypostyles de l’Egypte de ses origines, ces étranges colonnes et architectures qui s’élèvent ou gisent à terre, quand elles ne sont pas tronquées et menacées de ruine, semblent témoigner d’une mystérieuse transcendance.

Toutes obéissent au même principe, érigé en système : deux pièces d’argile, une clé et un double loquet, chacune façonnée à la main, qui s’emboîtent mécaniquement, tissant au gré de leur assemblage un maillage aussi solide que doué de souplesse, mais jamais à l’abri du risque. Dans cette dualité paradoxale qu’éprouve intimement l’artiste, dans la répétition infinie du geste qui assemble, dans le vertige du vide autour duquel l’oeuvre s’organise et puise sa cohérence, réside l’essence même de l’entreprise de création. Un pari, une promesse, une prière.

Galerie du Haut Pavé 3 Quai Montebello 75005 Paris

Contact : https://www.haut-pave.org/galerie/

@Romain Fonsanou