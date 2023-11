Galerie du Haut Pavé Exposition Jonathan Balbon Galerie du Haut Pavé Paris, 7 novembre 2023, Paris.

Du mardi 07 novembre 2023 au samedi 02 décembre 2023 :

mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi

de 14h30 à 18h30

.Tout public. gratuit

Jonathan Bablon travaille à partir du vivant au travers des médiums du dessin, de la sculpture et de l’installation.

Il compose ses dessins, sculptures et installations en faisant s’imbriquer et fusionner des détails formels empruntés à des mondes contradictoires, tantôt organiques et naturels, tantôt technologiques et artificiels.

La Galerie du Haut Pavé, Galerie Associative ouvre ses portes du 7 novembre au 2 décembre à Jonathan Bablon

Galerie du Haut Pavé 3 Quai Montebello 75005 Paris

Contact :

@Jonathan Bablon Troncs et branches d’arbres, mousse végétale, tubes d’acier, système de brumisation, aquarium, pompe, temporisateur, céramique