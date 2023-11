Galerie du Haut Pavé Exposition Aline Decrouez Galerie Du Haut Pavé Paris Catégories d’Évènement: ile de france

Née en 1985 à Douai (Hauts-de-France), Aline Decrouez

effectue une année à la faculté d’Arts Plastiques de

Valenciennes avant d’étudier à l’École Supérieure des

Beaux-Arts de Tours où elle obtient son diplôme en 2010.

Cette exposition à Paris est sa première exposition seule dans une Galerie Associative la Galerie du Haut Pavé Au cours de sa formation, des différentes rencontres artistiques et suite à un voyage-résidence à Berlin Aline s’est affirmée sa sensibilité pour la couleur et son interaction avec l’espace par l’utilisation de monochromes. C’est à son arrivée en 2015 dans une ancienne usine en bord de Sèvre, à Niort que son travail de la couleur s’oriente vers le volume. L’interaction couleur-espace étant l’essence même de ses préoccupations, le lieu dans lequel son travail s’inscrit lui donne toute sa dimension évocatrice. Le support des touches colorées dépasse les limites du tableau pour investir l’espace. Chaque mise en espace lui permet de jouer sur différents points de vue selon de nouveaux dispositifs chromatiques et formels. Galerie Du Haut Pavé 3 Quai Montebello 75005 Paris Contact : https://www.haut-pave.org/galerie/

@Aline Decrouez Acrylique et adhésif sur toile 70×50 cm – 41×27 cm Installation à l'Abbaye de Trizay, Charente-Maritime

