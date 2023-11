Glaneurs de couleurs et de bois Galerie du château de l’étang, Saran Catégories d’Évènement: Loiret

Glaneurs de couleurs et de bois
1 – 23 décembre
Galerie du château de l'étang, Saran

En solo ou en couple artistiquement, deux compères humanistes proposent une mise en espace de leur médium préféré : la peinture libérée sur la toile pour l’un et les bois marquetés pour l’autre. François Lenhard peint spontanément sans prédire du résultat. Sur la toile, ses émo-tions se transposent en une énergie chromatique. La couleur devient ainsi le sujet de ses œuvres abstraites.

Jean-Marc Prévault. Par le dessin, il transforme et décompose des formes ou des images captées ici et là pour aboutir à une marqueterie abstraite qui sera collée sur un support inattendu mais figé dès le départ. Ils ont en commun des œuvres qui traduisent plastiquement ce qui dans la vie les

Galerie du château de l'étang, 45770 Saran
Saran 45770 Loiret Centre-Val de Loire

2023-12-01T14:00:00+01:00 – 2023-12-01T17:00:00+01:00

2023-12-01T14:00:00+01:00 – 2023-12-01T17:00:00+01:00
2023-12-23T14:00:00+01:00 – 2023-12-23T17:30:00+01:00

