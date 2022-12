« Explosition de couleurs » Galerie du Caveau Saint-Émilion Catégories d’évènement: Gironde

Entrée libre.

Découvrez la nouvelle exposition de peintures de l’artiste ELKA jusqu’au 31 janvier 2023 à La Galerie du Caveau de Saint-Emilion ! Galerie du Caveau 33330 SAINT-EMILION Saint-Émilion 33330 Gironde Nouvelle-Aquitaine Pour cette première exposition de l’année 2023, la Galerie du Caveau de l’Union de Producteurs de Saint-Emilion accueille une exposition de peintures de l’artiste ELKA. A découvrir tout au long du mois de janvier aux horaires d’ouverture de la boutique.

D’abord passionnée de danse contemporaine, qui l’a libéré dans sa gestuelle, Elka peint depuis 10 ans maintenant. Largement influencée par Jackson Pollock, cette artiste amoureuse de la couleur dévoile une peinture libre et instinctive.

Son secret ? La couleur, le geste et la liberté, guidée par sa sensibilité. Sa peinture à l’acrylique est l’union du mouvement et de la gestuelle qui se caractérise sur la toile par la présence d’énergie positive, de pétillance et de gaieté. Les traits sont amples mais des touches nerveuses et déliées vivifient l’ensemble. Il en résulte des oeuvres que l’on pourrait qualifier de réels stimulants pour la vie ! A découvrir sans modération tout au long du mois de janvier.

