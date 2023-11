EXPOSITION MÉLI-MÉL’AUTEURS 2023 GALERIE DU BAILLI Épinal, 10 novembre 2023, Épinal.

Épinal,Vosges

Rien n’échappe aux photographes de Noir & Couleur , qu’ils soient débutants ou chevronnés : Vosges ou tropiques, architecture ou reportage, paysage ou graphisme, nature ou portrait, noir et blanc ou couleur, classicisme ou recherche…

La seule exigence est que chaque série proposée soit cohérente , qu’elle raconte une histoire.

Laissez vous séduire par la passion de l’image et l’originalité des présentations, bien différentes d’une exposition classique.. Tout public

Vendredi 2023-11-10 14:00:00 fin : 2023-11-15 19:00:00. 0 EUR.

GALERIE DU BAILLI PLACE DES VOSGES

Épinal 88000 Vosges Grand Est



Nothing escapes the attention of Noir & Couleur photographers, whether they are beginners or seasoned veterans: Vosges or tropics, architecture or reportage, landscape or graphic design, nature or portraiture, black & white or color, classicism or research…

The only requirement is that each series be coherent and tell a story.

Let yourself be seduced by our passion for images and the originality of our presentations, which are very different from a conventional exhibition.

Nada escapa a la atención de los fotógrafos de Noir & Couleur, ya sean principiantes o veteranos: los Vosgos o los trópicos, la arquitectura o el reportaje, el paisaje o el diseño gráfico, la naturaleza o el retrato, el blanco y negro o el color, el clasicismo o la investigación…

El único requisito es que cada serie sea coherente y cuente una historia.

Déjese seducir por la pasión por las imágenes y la originalidad de las presentaciones, muy diferentes de una exposición tradicional.

Den Fotografen von Noir & Couleur entgeht nichts, egal ob sie Anfänger oder erfahrene Fotografen sind: Vogesen oder Tropen, Architektur oder Reportage, Landschaft oder Grafik, Natur oder Porträt, Schwarzweiß oder Farbe, Klassik oder Forschung?

Die einzige Anforderung ist, dass jede vorgeschlagene Serie kohärent ist und eine Geschichte erzählt.

Lassen Sie sich von der Leidenschaft für Bilder und der Originalität der Präsentationen verführen, die sich deutlich von einer klassischen Ausstellung unterscheiden.

