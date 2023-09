Exposition-vente » Iluluz » – Galerie du 11 rue de la Capelle Galerie du 11 Millau, 27 septembre 2023, Millau.

Millau,Aveyron

Artiste expressionniste, Luluz a la passion de l’expression du corps et des visages à travers la scène, la danse ou le réel. C’est un parcours à travers l’être humain..

2023-09-27 fin : 2023-10-22 . EUR.

Galerie du 11

Millau 12100 Aveyron Occitanie



An expressionist artist, Luluz has a passion for expressing bodies and faces on stage, in dance and in real life. It’s a journey through the human being.

Artista expresionista, a Luluz le apasiona expresar el cuerpo y los rostros a través del escenario, la danza y la realidad. Es un viaje a través del ser humano.

Als expressionistischer Künstler hat Luluz eine Leidenschaft für den Ausdruck von Körpern und Gesichtern durch die Bühne, den Tanz oder die Realität. Es ist eine Reise durch das menschliche Wesen.

