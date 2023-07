A L’épreuve du temps Galerie Domus Villeurbanne, 12 septembre 2023, Villeurbanne.

A L’épreuve du temps 12 septembre – 15 décembre Galerie Domus gratuit

L’exposition À l’épreuve du temps est composée de deux séries de la photographe Lise Dua : Les loyautés (2019-2021) et Une vie (2023). Les loyautés se présente sous la forme d’un corpus de photographies, de tracés et de découpes sur papier. À partir d’albums de famille, la photographe s’est intéressée aux gestes qu’elle voyait se répéter d’un album à l’autre, d’une génération à l’autre. Lui sont apparus des détails, des fragments qu’elle a recadrés, recomposant ainsi de nouvelles images. Ces images, ensuite assemblées sous la forme de diptyques, mettent en relation deux corps à travers les années. Entre le noir et blanc et la couleur, le passé et le présent, ces photographies nous interrogent sur la transmission, ce qui nous lie. La multiplicité des vécus se retrouve fusionnée en un seul corps qui traverse les époques et les individus : le corps familial.

Une vie se déploie sous la forme d’un livre en leporello composé d’une cinquantaine d’images. Que retient-on de l’existence d’une personne ? C’est ce que Lise Dua a voulu interroger à travers ce livre qui retrace la vie de sa grand-mère, de sa naissance à sa mort, en collectant dans ses albums de famille, une image par an. Le cadrage est resserré sur le visage, le noir et blanc annule les époques, seuls les traits de son visage nous captivent. C’est bien elle, dans toutes les photographies, et pourtant, nous avons l’impression de multiples métamorphoses. Le temps imprègne les traits de son visage, sa posture et la manière dont elle est habillée. Au fil des années et des modes, seul son sourire persiste, et toujours cette même adresse au photographe. Cette série explore, outre l’histoire de la construction de l’identité d’une femme, l’histoire du médium photographique lui-même. D’une image à l’autre le grain change, la technique évolue et les postures se relâchent. En moins d’un siècle la photographie s’est métamorphosée, sous le regard des personnes photographiées.

Vernissage mardi 12 septembre 2023, 18 h 30

Exposition jusqu’au 15 décembre 2023

Galerie Domus 31 avenue Pierre de Coubertin villeurbanne Villeurbanne 69100 Tonkin Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « email », « value »: « mission.culture@univ-lyon1.fr »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-12T18:30:00+02:00 – 2023-09-12T21:30:00+02:00

2023-12-15T09:00:00+01:00 – 2023-12-15T17:00:00+01:00

Lise Dua