Aujourd’hui lieu de conservation de plus de 55 000 ouvrages anciens issus, pour la plupart, des confiscations révolutionnaires, la galerie d’honneur de l’Hôtel des Affaires étrangères a été un haut lieu de la diplomatie française sous Louis XV et Louis XVI, fréquenté par les grands dignitaires de son époque. Construite en 1763, elle offre aux regards des visiteurs, tout au long de son enfilade de cinq salles, un décor admirablement préservé et agrémenté d’œuvres de Charles-André Van Loo, Jean-Jacques Bachelier et Louis-Nicolas Van Blarenberghe. La galerie d’honneur a été le théâtre de la préparation des traités de Paris et de Versailles (1783), signant la paix et l’indépendance des colonies. Sur place, le personnel de la bibliothèque sera présent pour toute demande d’information.

