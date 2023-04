Paysages éphémères Galerie Dherast Versailles Catégories d’Évènement: Versailles

Paysages éphémères 28 mars – 22 avril Galerie Dherast

Le corps est la première source de voyage intérieur grâce aux rêves.

J’ai donné vie à mes rêves pour faire du corps la première destination de voyage.

Gilles Niez, artisan, artiste photographe fontenaysien et la galerie DHERAST vous présentent l'exposition ' Paysages éphémères ' Galerie Dherast 20 ,rue Carnot – 78000 Versailles

