En liberté au Vieux Bassin Galerie d’exposition du Vieux Bassin Allauch, 15 septembre 2023, Allauch.

Allauch,Bouches-du-Rhône

Du 15 septembre au 1er octobre 2023, les artistes de l’Atelier CLN sont accueillis pour une exposition « En Liberté au Vieux Bassin »..

2023-09-15 fin : 2023-10-01 . .

Galerie d’exposition du Vieux Bassin Galerie d’exposition du Vieux Bassin, montée Marius Barret

Allauch 13190 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



From September 15 to October 1, 2023, artists from Atelier CLN will be on hand for an exhibition entitled « En Liberté au Vieux Bassin ».

Del 15 de septiembre al 1 de octubre de 2023, los artistas del Atelier CLN presentarán una exposición titulada « En Liberté au Vieux Bassin ».

Vom 15. September bis zum 1. Oktober 2023 sind die Künstler des Ateliers CLN für eine Ausstellung « En Liberté au Vieux Bassin » zu Gast.

Mise à jour le 2023-06-30 par Maison du Tourisme d’Allauch