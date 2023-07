Visite guidée : « Poitiers Art Déco » Galerie d’exposition du Miroir Poitiers Catégories d’Évènement: Poitiers

Vienne Visite guidée : « Poitiers Art Déco » Galerie d’exposition du Miroir Poitiers, 16 septembre 2023, Poitiers. Visite guidée : « Poitiers Art Déco » 16 et 17 septembre Galerie d’exposition du Miroir Gratuit. Entrée libre. Durée : 2h. Rendez-vous : devant le Miroir, 1 place Charles-de-Gaulle à Poitiers. Poitiers est riche d’édifices privés ou publics de style Art déco, que vous êtes invité à (re) découvrir !

Deux parcours sont proposés. La visite est suivie d’une rencontre avec Rémi Cochin, dessinateur d’architecture et la présentation de son exposition « André Ursault au service de la famille Gilbert ».

Visites traduites en langue des signes française. Galerie d’exposition du Miroir 1 place du Maréchal Leclerc, 86000 Poitiers Poitiers 86000 Vienne Nouvelle-Aquitaine 05 49 30 21 90 https://www.poitiers.fr/actualites/exposition-face-face-reflets-et-miroirs Le Miroir, projet culturel unique en son genre, se situe au sein de l’ancien théâtre place Leclerc.

En 2016, la ville de Poitiers lance le Miroir, un projet culturel unique en son genre. Ouvert à tous les champs de l’expression visuelle, le Miroir établit un dialogue entre les arts et les formes, les démarches créatives et les époques en portant une attention toute particulière aux arts décoratifs, à la mode, l’artisanat, le design, le graphisme, la bande dessinée, la photographie, la vidéo… Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T14:30:00+02:00 – 2023-09-16T16:30:00+02:00

