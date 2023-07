Cet évènement est passé Voyage coloré par Maxime Hubert- Arts en Buis Galerie des Ursulines Buis-les-Baronnies Catégories d’Évènement: Buis-les-Baronnies

Drôme Voyage coloré par Maxime Hubert- Arts en Buis Galerie des Ursulines Buis-les-Baronnies, 13 juillet 2023, Buis-les-Baronnies. Buis-les-Baronnies,Drôme Vernissage le 15 juillet à partir de 18h.

2023-07-13 fin : 2023-07-26 . .

Galerie des Ursulines rue des quiastres

Buis-les-Baronnies 26170 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Opening on July 15 from 6 p.m Inauguración el 15 de julio a partir de las 18.00 horas Vernissage am 15. Juli ab 18 Uhr Mise à jour le 2023-07-06 par Office de Tourisme des Baronnies en Drôme Provençale Détails Catégories d’Évènement: Buis-les-Baronnies, Drôme Autres Lieu Galerie des Ursulines Adresse Galerie des Ursulines rue des quiastres Ville Buis-les-Baronnies Departement Drôme Lieu Ville Galerie des Ursulines Buis-les-Baronnies

Galerie des Ursulines Buis-les-Baronnies Drôme https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/buis-les-baronnies/