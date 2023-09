Marché des Arts de Vichy Galerie des Sources Vichy, 27 août 2023, Vichy.

Vichy,Allier

Chaque dernier dimanche du mois, de Mars à Octobre (sauf juillet), le Marché des Arts fait place à plus d’une vingtaine d’artistes graphiques, plastiques et artisans pour créer une exposition culturelle et marchande..

2023-08-27 10:00:00 fin : 2023-08-27 18:00:00. .

Galerie des Sources Rue Wilson

Vichy 03200 Allier Auvergne-Rhône-Alpes



Every last Sunday of the month, from March to October (except July), the Marché des Arts gives way to more than twenty graphic and plastic artists and craftsmen to create a cultural and commercial exhibition.

Cada último domingo de mes, de marzo a octubre (excepto julio), el Marché des Arts da paso a más de veinte artistas gráficos, plásticos y artesanos para crear una exposición cultural y comercial.

Jeden letzten Sonntag im Monat, von März bis Oktober (außer Juli), macht der Marché des Arts Platz für mehr als zwanzig Grafik- und Plastikkünstler sowie Kunsthandwerker, um eine kulturelle und kommerzielle Ausstellung zu schaffen.

