Vibrante Galerie des Oubliés Nantes, 19 décembre 2023, Nantes.

Date et horaire de début et de fin : 2023-12-19 11:00 – 19:00

Gratuit : non

Depuis le mois de septembre, la Galerie des Oubliés a procédé à un considérable agrandissement de son espace. L’exposition « Vibrante » est une occasion de vous présenter une sélection d’oeuvres inédites. Vous pourrez découvrir les hallucinantes féminités de Menachem Gueffen, les abstractions organiques de Jean Sellier, les toiles vibrantes de Maria Mesterou, la richesse du trait de Saozi… Et tant d’autres choses. Les accrochages seront renouvelés très régulièrement. Exposition du 14 novembre 2023 au 6 janvier 2024 :mardi au samedi de 11h à 19h

Galerie des Oubliés Centre Ville Nantes 44000

07 56 99 65 12 https://galeriedesoublies.com/ contact@galeriedesoublies.com https://www.facebook.com/galeriedesoublies