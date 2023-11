Cet évènement est passé Singulières – Exposition d’Hélène BS et Anouk Galerie des Oubliés Nantes Catégories d’Évènement: Loire-Atlantique

Singulières – Exposition d'Hélène BS et Anouk Galerie des Oubliés Nantes, 31 octobre 2023

Horaire : 14:00 19:00

Gratuit : non Cette nouvelle exposition met en lumière l’oeuvre de deux artistes profondément singulières : Hélène BS et Anouk. Douées d’une sensibilité hors du commun, leurs travaux témoignent de l’expression brute de leurs émotions. Loin des conventions et des exigences commerciales, Hélène BS et Anouk nous offrent une production picturale vibrante d’une grande sincérité. Exposition du 15 octobre au 11 novembre 2023 :mardi au samedi de 14h à 19h Vernissage dimanche 15 octobre 2023 de 14h à 18h Galerie des Oubliés Centre-ville Nantes 44000

Galerie des Oubliés
2 rue de Bréa
Nantes 44000
07 56 99 65 12
https://galeriedesoublies.com/
contact@galeriedesoublies.com
https://www.facebook.com/galeriedesoublies

