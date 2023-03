[Rendez-vous d’Exception] Marie-Hélène SOYER – Maître d’Art émailleur sur métaux Galerie des Métiers – rendez-vous avec le Maître d’art émailleur sur métaux Marie-Hélène SOYER, 31 mars 2023, Limoges.

[Rendez-vous d’Exception] Marie-Hélène SOYER – Maître d’Art émailleur sur métaux 31 mars – 2 avril Galerie des Métiers – rendez-vous avec le Maître d’art émailleur sur métaux Marie-Hélène SOYER

Le Maître d’Art, Marie-Hélène SOYER, se joint au circuit des visites d’exception de Haute-Vienne. Trés impliquée dans la pérenisation de son savoir-faire, elle a choisi l’évènement Quotidien d’Esthète pour communiquer sa passion, de l’émaillage sur métaux, aux visiteurs et professionnels venus la rencontrer.

Le vendredi 31 elle s’adressera aux scolaires, venus sur rendez-vous* , dans un programme tourné vers la découverte des matières et diverses étapes nécessaires à l’émaillage sur métaux.

*(Animatrice de la Galerie des Métiers prise de rdv au : 06.65.22.73.07)

Quelques temps seront réservés, sur rendez-vous*, aux questions : des jeunes professionnels de l’émaillage, des professionnels interessés par l’acquisition du titre de MaÎtre d’art et aux demandes des porteurs, privés ou professionels, de projets de décoration.

*(Maître d’Art / Formatrice prise de rdv au : 06 32 29 35 33)

En bonus : Les samedi 1 et dimanche 2 avril, le grand public pourra, à son tour, interagir avec la créatrice nantaise afin de : mieux connaître les bases de son métier, partager sa créativité et son plaisir de jouer avec le feu et les émaux, découvrir ses applications dédiées à la décoration et acquérir ses pièces exposées.

Vers le détail du circuit des rendez-vous d’exception de Haute-Vienne :

Vers le programme des visites d’exception de Haute-Vienne

