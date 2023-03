EN MATIERE D’ART… Galerie des Métiers d’Art Noyon Catégories d’Évènement: Noyon

Oise

EN MATIERE D’ART… Galerie des Métiers d’Art, 1 avril 2023, Noyon. EN MATIERE D’ART… 1 et 2 avril Galerie des Métiers d’Art En collaboration avec l’Atelier du verre de Noyon,les Faiseurs d’Art proposent des ateliers participatifs et des démonstrations de savoir faire. A la galerie des métiers d’Art de noyon :

Samedi 1er avril 2023:

– Atelier initiation à la peinture.

– Démonstration de savoirs faire :

– Maroquinerie

– Peinture

– Poterie.

– Création de luminaire

– Relooking de mobilier Dimanche 2 avril 2023 :

– Atelier initiation à la peinture.

– Atelier feutre de laine.

– Démonstration de savoirs faire :

– Maroquinerie

– Peinture

– Poterie.

– Création de luminaire

– Relooking de mobilier

**

A l’atelier du verre de Noyon :**

– Soufflage de verre du 27 mars 2023, les après midi.

– Soufflage de verre en continu le samedi 1er et dimanche 2 avril 2023. Galerie des Métiers d’Art 14, place Aristide Briand 60400 Noyon Noyon 60400 Saint-Blaise Oise Hauts-de-France [{« type »: « email », « value »: « faiseursdart@gmail.com »}, {« type »: « phone », « value »: « 0675739174 »}, {« type »: « link », « value »: « http://www.facebook.com/LesFaiseursdArt »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-01T10:00:00+02:00 – 2023-04-01T18:30:00+02:00

2023-04-02T10:00:00+02:00 – 2023-04-02T18:30:00+02:00 Métiers d’Art Ateliers participatifs LES FAISEURS D’ART

Détails Catégories d’Évènement: Noyon, Oise Autres Lieu Galerie des Métiers d'Art Adresse 14, place Aristide Briand 60400 Noyon Ville Noyon Departement Oise Lieu Ville Galerie des Métiers d'Art Noyon

Galerie des Métiers d'Art Noyon Oise https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/noyon/

EN MATIERE D’ART… Galerie des Métiers d’Art 2023-04-01 was last modified: by EN MATIERE D’ART… Galerie des Métiers d’Art Galerie des Métiers d'Art 1 avril 2023 Galerie des Métiers d'Art Noyon Noyon

Noyon Oise