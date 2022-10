Les Jeudis Débranchés #3 Jeudi 27 octobre, 19h00 Galerie des Grands Bains Douches de la Plaine

Adhésion 1€ + Entrée prix libre (5€ suggérés)

Galerie des Grands Bains Douches de la Plaine 35 Bis rue de la Bibliothèque, 13001 Marseille Marseille 13001 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d'Azur

https://petitvacarme.bandcamp.com/

✶ Mister Bishop (Toulouse – pieds-mains-bouche)

Né de la rencontre fulgurante entre le saxophoniste Andy Lévêque et ses pieds, Mister Bishop administre ses décoctions instrumentales comme on sert un café frappé mais bouillant. Crâne d’œuf à bec doré, rossignol charmeur et albatros pataud tout à la fois, le bruyant ménestrel combine la monodie et la transe rythmique, convaincu de jouer des chansons.

Mister Bishop met ses pieds en mouvement pour faire remuer ceux des autres. Juché sur sa grosse caisse, il empile mélodies alambiquées et percussions survitaminées, prenant à peine le temps de respirer. Il joue des pieds et des mains dans une performance tentaculaire, manière de faire compliqué pour faire simple, ou plutôt pour faire brut.

https://vimeo.com/654090250

✶ VOX DAO (Marseille – transe et nostalgie kurdes)

VOX DAO, entre soupir nostalgique et transe ascensionnelle, vent (duduk arménien), cordes (saz et tanbur) et percussions traditionnelles kurdes (daf) se réinventent en libres variations et enivrants makams.

Ouverture 18h30, concerts de 19h à 22h

⚠️ N’hésitez surtout pas à arriver à l’heure pour profiter du bar, de la terrasse et du jardin, les concerts commencent à l’heure et ne se terminent pas tard !

️ Adhésion 1e + Entrée prix libre (5e suggérés)

Bar sur place avec en featuring POUR du vin Nat, vin nature fait par Nathalie Cornec à Marseille, bière et soft.



