LE PARCOURS DU ROI 2023 GALERIE DES GLACES Versailles, 5 janvier 2024, Versailles.

CHATEAU – VERSAILLES :LE PARCOURS DU ROI 2023 À l’occasion des fêtes de fin d’année, plongez dans l’atmosphère baroque du Château de Versailles, le temps d’une visite-spectacle d’exception.À la tombée de la nuit, alors que les visiteurs de la journée se dispersent, le Château redevient silencieux…Du Salon d’Hercule à la Chambre de la Reine en passant par la Galerie des Glaces illuminée de feux d’artifice royaux, des musiciens, danseurs, chanteurs, escrimeurs et comédiens se préparent à vous accueillir sous les ors des Grands Appartements pour une visite-spectacle hors du commun vous menant jusqu’à la Galerie des Batailles, où vous irez à la rencontre d’un invité très spécial…le Père Noël baroque !Un moment inoubliable au Château de Versailles qui ravira les petits comme les grands !Spectacle à voir en familleDanse – Galerie des GlacesL’Arlequin RoyalUne grande fête se prépare dans la Galerie des Glaces, à Versailles.Des courtisans et des musiciens s’affairent à répéter les danses d’un nouveau spectacle. Le roi de la fête est un Arlequin galant, un Arlequin « alla francese » avec des manières nobles et des postures courtoises.Après une danse de présentation, Arlequin danse en solo, les courtisans admirent sa virtuosité, en reprenant avec lui la chorégraphie. S’en suit une grande danse festive, où tous les autres danseurs se mêlent aux plaisirs des ris et des jeux. Arlequin tombe sous le charme d’une belle Amazone, nommée Isabella.Soudain, un Polichinelle hardi arrive et défit Arlequin, qui, avec succès, a réussi à charmer la belle Isabella, dont Polichinelle est amoureux lui-aussi ! Polichinelle et Arlequin dansent un duo énergique, entre combat et ébats burlesques. Tous se mêlent à cet imbroglio, mais dans la bataille, Arlequin perd son chapeau et son pourpoint est arraché…Tout le monde découvre que derrière le masque et le costume se cache… le Roi Soleil en personne ! Polichinelle s’incline, lui-même derrière le masque n’est autre que Monsieur, frère du Roi.Tous les courtisans se dévoilent et finissent avec deux danses dignes des plus beaux bals jamais vus à Versailles.

Tarif : 35.20 – 53.90 euros.

Début : 2024-01-05 à 19:40

GALERIE DES GLACES Pl d’Armes – C.d’Honneur Porte B 78000 Versailles 78