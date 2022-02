Galerie des Glaces – Jakub Józef Orliński : Récital Virtuose Opéra Royal, 4 juillet 2022, .

Galerie des Glaces – Jakub Józef Orliński : Récital Virtuose

Opéra Royal, le lundi 4 juillet à 21:00

Comment affoler le public et la critique musicale à trente ans ? En devenant en deux saisons une star lyrique grâce à une voix de contre-ténor et à un physique de danseur de breakdance ! Voici sans doute l’une des plus rapide et étonnante renommée dans la musique classique, mettant en valeur le répertoire baroque. Pour ce nouveau programme, Jakub Józef Orliński a choisi de travailler avec ses compatriotes polonais de l’Ensemble Il Giardino d’Amore dirigé du violon par Stefan Plewniak. Et le programme est un florilège d’œuvres de deux maîtres du XVIIIème siècle : l’Italien Vivaldi, et l’Allemand Haendel. De Haendel, voici des airs extraits des opéras de sa maturité qui enflammèrent Londres grâce aux voix des plus célèbres castrats italiens : Tamerlano (1724, Andrea Paccini), Riccardo Primo (1726, Senesino), Tolomeo (1728, Senesino), Partenope (1730, Antonio Bernacchi). De Vivaldi, voici des pièces orchestrales pour entrecouper les arias d’Haendel, extraites de ses célèbres conc[…]

