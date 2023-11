Marc CHEMILLIER et Justin VALI à Saint-Nazaire (45) – Les instants fertiles Galerie Des Franciscains Saint-Nazaire, 1 décembre 2023, Saint-Nazaire.

[1re partie] transculturel – IA – création Athénor

Duo explosif – concert électro trad Madagascar

Avec ces deux musiciens, l’un traditionnel malgache et l’autre numérique-contemporain, la création s’affranchit de toutes barrières et fait son grand saut musical et anthropologique. Justin Vali est un maître de la valiha, cithare traditionnelle emblématique de Madagascar, et a été compagnon de route de Peter Gabriel. Il s’aventure aujourd’hui dans le monde de l’intelligence artificielle développée par Marc Chemillier, spécialiste des technologies et des musiques improvisées. Mais qui crée quoi dans ce duo effectivement incroyable, entre volutes cristallines et sons produits par une machine capable d’improviser par elle-même ? L’électronique joue et surprend, respecte les sonorités traditionnelles mais a l’audace de ses propositions sonores. Le logiciel fait illusion sur chacun des morceaux, répond tantôt au monde de la transe et des esprits, s’alarme parfois des désastres écologiques qui menacent la forêt malgache.

Cette co-improvisation entre l’homme et la machine génère de fabuleuses orchestrations, dans l’équilibre délicat entre trésor musical traditionnel et apports technologiques.

Durée : 50 min

Marc Chemillier , clavier, machine

, clavier, machine Justin Vali, cithare, kabosy, chant

Production : Djazz – Digital jazz

——-

[2e partie ] : Dihya

——-

AUTOUR DU FESTIVAL /

rencontre avec Marc Chemillier

autour du logiciel OMax IA

sam 02 déc – Galerie des Franciscains

11h-12h

–

–

