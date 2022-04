Exposition “Art pour la paix” de l’artiste OZA Galerie des femmes, 2 juin 2022 14:00, .

2 – 29 juin Sur place Gratuit

“Art pour la Paix” est une exposition de photographies argentique sans retouches photos ni Photoshop réalisées en double exposition qui nous fait plonger dans un monde onirique. Un univers qui souligne et nous fait poser des questions sur les problèmes sociaux de notre monde: réchauffement climatique, différence entre les classes sociales et le développement durable.

Cette exposition parle des problèmes sociaux pour créer la paix entre les gens et la nature, ainsi qu’entre les groupes sociaux différents. De plus, le côté esthétique offre une harmonie et une paix intérieure à la personne qui les regardent.

OZA (Alexandra Zakharova) est une jeune artiste international franco-ukrainienne engagé dans le développement durable, les droits humains, le changement climatique et l’écologie basée à Paris. Elle a étudié les beaux-arts à l’Académie des Beaux-Arts de Kiev.

OZA travaille dans le monde entier en utilisant ses connaissances variées de l’art abstrait, de la photographie argentique, de la vidéo, de la musique et de la peinture. En 2016 elle était une speakeuse ITS de Surabaya avec plus de 5000 participant en Indonésie, elle a travaillé comme journaliste indépendante en Thessaloniki (Grece) avec un camp de relocation de réfugier de Syrie. De plus, elle a été sélectionnée comme délégué de l’UNESCO MGIEP pour la paix et le développement durable. Actuellement, elle enseigne à l’université de la Sobonne Nouvelle. Elle expose ses œuvres artistiques dans de nombreux pays européens et elle a gagné plusieurs concours photographiques, le liste est accessible sur son site.

Web: www.phoza.net

Insta: @phozanet

Galerie des femmes 35 rue Jacob 75006 Quartier de Saint-Germain-des-Prés Paris

jeudi 2 juin – 14h00 à 19h00

jeudi 2 juin – 19h00 à 20h00

vendredi 3 juin – 14h00 à 19h00

samedi 4 juin – 14h00 à 19h00

mardi 7 juin – 14h00 à 19h00

mercredi 8 juin – 14h00 à 19h00

jeudi 9 juin – 14h00 à 19h00

vendredi 10 juin – 14h00 à 19h00

samedi 11 juin – 14h00 à 19h00

mardi 14 juin – 14h00 à 19h00

mercredi 15 juin – 14h00 à 19h00

jeudi 16 juin – 14h00 à 19h00

vendredi 17 juin – 14h00 à 19h00

samedi 18 juin – 14h00 à 19h00

mardi 21 juin – 14h00 à 19h00

mercredi 22 juin – 14h00 à 19h00

jeudi 23 juin – 14h00 à 19h00

vendredi 24 juin – 14h00 à 19h00

samedi 25 juin – 14h00 à 19h00

mardi 28 juin – 14h00 à 19h00

mercredi 29 juin – 14h00 à 19h00